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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан сжигает мосты. Рассорился с «Реалом» и предает родной город

В «ПСЖ» Зизу будет зарабатывать больше всех в мире.

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Источник: Чемпионат.com

Зинедин Зидан возвращается! Спустя год после второго ухода из «Реала» французский тренер возглавит «ПСЖ». По крайней мере, на это указывают последние сообщения иностранных СМИ. Разбираемся в этой информации.

Зидан приходит на королевскую зарплату. «ПСЖ» выполнил его условия

Главным ньюсмейкером стал Mundo Deportivo. Испанские журналисты утверждают, что сегодня, 11 июня, Зидан проведёт в Катаре финальный и решающий раунд переговоров с «ПСЖ». Условия у Зизу будут просто королевские: он станет самым высокооплачиваемым тренером в мире и получит полный контроль над спортивным блоком клуба. Помимо этого, «ПСЖ» сохранил в команде Килиана Мбаппе. Собственно, это и были условия Зидана, и Париж их выполнил.

Интересные подробности добавило другое испанское издание — Marca. Утверждается, что до недавнего времени главным препятствием для прихода Зидана в «ПСЖ» были его любовь к «Марселю» и прошлое в «Реале». Зизу родился в Марселе, а местные болельщики ненавидят парижский клуб и точно были бы в ярости от такого назначения.

Журналисты AFP обратились за комментарием в «ПСЖ», и клуб не стал опровергать информацию о скором назначении Зидана. Значит, ждем отставки Маурисио Почеттино.

У Зидана охладели отношения с «Реалом». Он даже игнорировал Анчелотти

С «Реалом» история сложнее, чем с «Марселем». Всё началось в прошлом году, когда Зизу уходил из Мадрида. Вот его тогдашнее заявление:

— Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержку в строительстве команды на долгосрочную перспективу. Я хотел уважения к тому, чего мы достигли вместе. Хотел бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние несколько месяцев были не такими, как с другими тренерами. Человеческие отношения важнее денег и славы. Поэтому после поражений мне было так больно читать в прессе, что в случае неудачи в следующем матче меня уволят. Такие сливы в СМИ плохо влияют на футболистов и порождают сомнения и недопонимания.

По информации журналистов, после не самого красивого расставания отношения между Зиданом и «Реалом» охладели. Более того, Зизу в последний год никак не контактировал с клубом и даже не отвечал на сообщения. Некоторые из них были от Карло Анчелотти. Похоже на сжигание мостов.

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И если раньше Зидан сомневался насчёт прихода в «ПСЖ» в том числе из-за хороших отношений с «Реалом» и не хотел расстраивать мадридских болельщиков, то сейчас ситуация другая. Видимо, половина препятствий пропала («Марсель» никуда не делся), поэтому теперь Зизу видит в Париже отличный вариант для продолжения карьеры.

Ещё один аргумент в пользу «ПСЖ» — отношения с Катаром. Зидан несколько лет назад был амбассадором ЧМ-2022. Сейчас таких связей нет, но хорошие отношения с шейхами наверняка сохранились.

Зидана в «ПСЖ» ждет даже Эммануэль Макрон

Серьезно. Вот свежее высказывание президента Франции:

 — Я не разговаривал с Зиданом, но безмерно восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы действительно хотим, чтобы в чемпионате Франции был спортсмен и тренер с таким талантом. Я желаю влияния чемпионата Франции и страны. Хочу, чтобы Зидан вернулся и тренировал большой французский клуб. Это было бы здорово. Моя роль состоит в том, чтобы сказать, что Франция — великая нация спорта и футбола, что есть большая аудитория, которая любит этот вид спорта. Для нас важно, чтобы лучшие были здесь.

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