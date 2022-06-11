«ПСЖ» сообщил Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

По информации источника, в ближайшее время об уходе специалиста будет объявлено официально.

Ранее появилась информация, что французский «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит о расставании с 50-летним аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба Леонардо.

Лично президент клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера. Пост спортивного директора займёт Луис Кампос, с которым «Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021.