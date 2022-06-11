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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» сообщил Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

Руководство «ПСЖ» сообщило Маурисио Почеттино, что специалист будет вынужден прекратить работу с клубом, сообщает RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, в ближайшее время об уходе специалиста будет объявлено официально.

Ранее появилась информация, что французский «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит о расставании с 50-летним аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба Леонардо.

Лично президент клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера. Пост спортивного директора займёт Луис Кампос, с которым «Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021.

Также стало известно, что французский специалист Зинедин Зидан в ближайшее время должен возглавить «ПСЖ».

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