Футболист Тчуамени перешел из «Монако» в «Реал»

ТАСС, 11 июня. Полузащитник Орельен Тчуамени перешел из «Монако» в испанский «Реал» и подписал контракт с футбольным клубом на шесть лет. Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Реала».

Тчуамени 22 года, он начинал карьеру во французском «Бордо». В 2020 году подписал контракт с «Монако», провел за клуб 95 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. В сезоне-2020/21 Тчуамени был признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции.