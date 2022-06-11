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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:07 (мск), источник: ТАСС

Футболист Тчуамени перешел из «Монако» в «Реал»

Полузащитник подписал контракт с испанским клубом сроком на шесть лет.

Реал
МонакоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 11 июня. Полузащитник Орельен Тчуамени перешел из «Монако» в испанский «Реал» и подписал контракт с футбольным клубом на шесть лет. Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Реала».

Тчуамени 22 года, он начинал карьеру во французском «Бордо». В 2020 году подписал контракт с «Монако», провел за клуб 95 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. В сезоне-2020/21 Тчуамени был признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции.

В 2021 году футболист дебютировал за сборную Франции. Тчуамени провел за национальную команду девять матчей, в которых забил один гол. В 2021 году Тчуамени стал победителем розыгрыша Лиги наций в составе сборной Франции.

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