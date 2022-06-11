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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разлагается. Странные ходы клуба льются бесконечным потоком

Терпение заканчивается даже у максимально лояльного «блаугране» Роберта Левандовского.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

1 июня появилась обнадёживающая для «Барселоны» новость. Клуб объявил о намерении получить € 700 млн на трансферы за счет продажи части дохода от телеправ и мерчендайзинга. Главный тренер Хави добился заверений от президента Жоана Лапорты в том, что сможет подписать восемь классных игроков на рынке.

О финансовых проблемах «Барсы» давно известно. Стратегия «продать всё, что можно» — сомнительная, но в случае каталонцев допустимая в текущий момент времени. У клуба лимит трат равен минус € 144 млн — у всех остальных команд Ла Лиги этот показатель положительный. Но оказалось, что планы менеджмента были слишком оптимистичными. Прошла неделя, и стало ясно, что «Барселона» просто разлагается. Странные ходы клуба просто льются бесконечным потоком.

Потолок зарплат

Уже 6 июня в СМИ была опубликована информация, что «блауграна» планирует снизить размер зарплатной ведомости с € 560 млн как минимум до € 400 млн. Сине-гранатовые готовы снижать зарплаты всем футболистам, продавать их и в отдельных случаях даже расторгать контракты. Лапорта ввёл новые финансовые правила внутри команды. Установлен потолок зарплат для футболистов — не более € 10 млн на руки.

В первую очередь новшество затронет действующих футболистов команды, в том числе самых авторитетных. Тех, у кого зарплата выше € 10 млн в год (Жерар Пике, Френки де Йонг, Серхио Бускетс и другие) попросят пойти на её сокращение — вплоть до 50% в отдельных случаях. В частности, опытным Пике и Бускетсу хотят срезать оклад до € 8 млн.

Источник: Reuters

Смешная зарплата молодому лидеру

Кроме того, «Барселона» не может договориться об условиях нового контракта с полузащитником Гави. Сине-гранатовые предлагают 17-летнему таланту зарплату в размере € 2 млн — просто смешные цифры. Это намного меньше, чем требуют футболист и его агент Иван де ла Пенья. Гави рассчитывает получить в «Барсе» четырёхлетний контракт с ежегодным ростом зарплаты: € 4 млн в первый год, € 5 млн — во второй, € 6 млн — в третий. Зарплату в четвёртый год контракта лагерь игрока планирует согласовать в зависимости от того, как он будет выступать в этот период.

У Гави есть минимум два предложения из АПЛ, одно из них — от «Ливерпуля», который готов платить ему € 9 млн. Ситуацию спасает приверженность самого Гави — хавбек не хочет покидать «Барселону» и готов поступиться деньгами. Хотя всему есть предел, в том числе степени уступок молодого полузащитника. Окружение игрока знает, что новичкам «Барсы» Андреасу Кристенсену и Франку Кессье выписали более щедрую зарплату. Укреплению доверия это не способствует. Переговоры рискуют зайти в тупик, и тогда «Ливерпуль» станет вполне реальным вариантом.

Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба тоже выступили против очередного снижения зарплаты. Ранее они уже дважды пошли на понижение оклада на фоне пандемии коронавируса и её последствий.

Я много чего слышал, и не знаю, что мне скажут, когда я вернусь из отпуска. Я бы хотел, чтобы мне сказали об этом в клубе, а не узнавать информацию из прессы. Они ничего нам не предлагали, они не сказали нам ничего, кроме того, что мы слышим от журналистов. Делать это при помощи прессы — не лучшее решение, лучше говорить прямо и в лицо.

Серхио Бускетс
полузащитник «Барселоны»

В клубе признают проблемы

В самом клубе не стали отрицать проблемы. Эдуард Ромеу, вице-президент каталонцев по экономическим вопросам, охарактеризовал ситуацию как «критическую».

«Ситуация по-прежнему критическая, но по сравнению с прошлым годом у нас есть преимущество — мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы. Мы знаем, в чём заключается драма. Наибольший ущерб наносит существующий дисбаланс. Наш дефицит — € 500 млн. К этой сумме можно было бы добавить ещё € 150 млн, если бы мы ничего не сделали. € 500 млн — столько нужно, чтобы спасти “Барсу”, — сказал Ромеу.

Что спасает клуб?

Единственное, что спасает «Барселону», — всё ещё привлекательный бренд организации. Некоторые игроки готовы принимать плохие условия, лишь бы выступать в Каталонии. Серхи Роберто снизил зарплату более чем в два раза, чтобы остаться в «Барселоне» — с € 12 млн до € 5 млн. Бонусы тоже были снижены. Воспитанник каталонского клуба, который мог стать свободным агентом этим летом, договорился о контракте сроком до 30 июня 2023 года. Подписание бумаг было отложено на несколько недель из-за плотного графика президента «Барсы» Жоана Лапорты, но окончательная договорённость уже достигнута. Серхи отклонил несколько предложений других клубов, чтобы остаться в «блаугране».

Завидную готовность идти на компромисс демонстрировал и Френки де Йонг. Хавбек долго настаивал на том, что хочет остаться в «Барселоне». Сейчас он в буквальном смысле раздражён, потому что клуб не скрывал готовность продать его. Неоднократно демонстрируемое недоверие со стороны «Барсы» вынудило-де Йонга изменить позицию и согласиться на трансфер в «Манчестер Юнайтед». На решение футболиста повлияли и хорошие отношения с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе», но разлад в «блаугране» стал ключевым фактором. Вероятно, «Барса» сможет выручить за Френки около € 80 млн. Неплохо с точки зрения бизнеса, но репутационно клуб серьёзно страдает из-за ситуации вроде-де Йонга.

Есть и сторонние игроки, которые стремятся попасть в «Барселону», несмотря на все неурядицы. Анхель Ди Мария и Алексис Санчес хотят перейти в каталонский клуб. Они сами предложили сине-гранатовым свои услуги и ждут ответа. Ди Мария и Санчес — далеко не самые приоритетные кандидаты в списке возможных новичков «Барсы», поскольку Хави собирается делать ставку на молодёжь. Например, ему интересен вингер «Лидса» Рафинья, который обойдётся недёшево (вряд ли меньше € 40 млн).

Источник: Reuters

У Ди Марии есть предложение от «Ювентуса», но он решил дождаться решения «Барселоны». Интерес к Санчесу проявляет «Севилья», но пока чилиец ни о чём не договорился с андалусийским клубом и тоже ждёт решения «блауграны». Лимит ожидания у Анхеля и Алексиса рано или поздно закончится, так что «Барсе» нельзя медлить, иначе можно упустить все возможности для усиления.

Ди Мария покинул «ПСЖ» и сейчас находится в статусе свободного агента. Контракт Санчеса с «Интером» действует до лета 2023 года, но клуб нацелен избавиться от игрока и не будет требовать высокую компенсацию. Чем не вариант для «Барселоны», которой в нынешнем положении уж точно не перебирать вариантами? Похоже, у менеджмента своё мнение на этот счёт. Они грезят мечтами заполучить Бернарду Силву из «Манчестер Сити», но при этом € 100 млн платить не готовы. А время идёт.

А что там Левандовски?

Наконец о главной трансферной цели «Барсы». Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который отчаянно хочет перебраться в Каталонию, договорился с клубом о контракте на три года и дал согласие на зарплату под «потолком Лапорты». В случае перехода в «Барселону» Левандовски будет получать € 9 млн в год чистыми. В «Баварии» Роберт зарабатывает € 24 млн. Форвард готов на очень существенные уступки, лишь бы сменить обстановку и получить новый вызов. При этом Левандовски не отрезан от мира и читает новости о «блаугране». По данным Mundo Deportivo, у Роберта и его агента Пини Захави возникли сомнения в необходимости перехода в «Барселону».

Источник: Reuters

В окружении Левандовского были озадачены словами президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о том, что «Барса» не может подписать форварда. В результате Захави позвонил Лапорте, чтобы получить объяснения. Президент «Барселоны» на словах успокоил агента, но новости о критическом положении клуба идут потоком. «Челси» — один из сильных кандидатов на подписание поляка. Лондонский клуб готов использовать ситуацию. Там пристально наблюдают за происходящим.

«Челси» может предложить Роберту хорошие финансовые условия и потенциально заставить изменить своё мнение о желании поиграть в чемпионате Испании. «Реал» и «ПСЖ» тоже являются потенциальными вариантами для Левандовского. Пока просто констатируем, что желание поляка перейти в «Барсу» уже не такое категоричное и постепенно иссякает.

Сейчас в «Барселоне» происходит настоящий бардак. Пока можно наблюдать стартовую стадию этого процесса. Дальше — больше и интереснее. Нельзя исключать, что «блауграна» вчистую провалит трансферную кампанию, уничтожит зачатки здравого микроклимата в коллективе из-за урезания зарплаты по условиям «потолка Лапорты» и упустит даже Левандовского, который прямо-таки мечтал оказаться в Каталонии и ради этого пошёл на открытую конфронтацию с «Баварией». «Барселона» умеет удивлять. К сожалению, в последние годы в отрицательном смысле этого слова.

Михаил Георгиев

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