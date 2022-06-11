Источник: «Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина. Отступные хавбека — € 12 млн

По информации источника, интерес к 25-летнему российскому футболисту проявляет «Фрайбург». Отмечается, что у агентов игрока спрашивали о возможном переходе в немецкий клуб. Сам Фомин дал предварительное согласие на трансфер. Отступные, прописанные в контракте Фомина с «Динамо», для европейских клубов составляют € 12 млн.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.