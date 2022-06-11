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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
17:46 (мск), источник: Sports.Ru

Футболист клуба Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице

Футболист Бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании.

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Источник: Reuters

Как сообщает Periódico de Ibiza, двое 25-летних мужчин из Германии ранним утром среды на частной вилле на Ибице принудили 18-летнюю девушку к сексу. После произошедшего жертве пришлось обратиться в больницу.

Вскоре девушка обратилась в полицию, которая нашла и арестовала мужчин.

Отмечается, что один из мужчин — профессиональный футболист, выступающий за команду Бундеслиги. Имя и клуб не называются.

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