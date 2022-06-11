Футболист клуба Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице
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Футболист Бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании.
Футболист Бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании.
Как сообщает Periódico de Ibiza, двое 25-летних мужчин из Германии ранним утром среды на частной вилле на Ибице принудили 18-летнюю девушку к сексу. После произошедшего жертве пришлось обратиться в больницу.
Вскоре девушка обратилась в полицию, которая нашла и арестовала мужчин.
Отмечается, что один из мужчин — профессиональный футболист, выступающий за команду Бундеслиги. Имя и клуб не называются.