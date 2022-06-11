«Ливерпуль» договорился о покупке форварда «Бенфики» Нуньеса

По информации источника, представители английского и португальского клубов достигли устной договоренности по поводу сделки на встрече, которая состоялась сегодня утром.

«Ливерпуль» заплатит за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро, сумма бонусных выплат может достигнуть 20 миллионов евро. Сам футболист подпишет контракт с мерсисайдцами на пять лет.