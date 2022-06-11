«ПСЖ» намерен перехватить Левандовского у «Барселоны»

По сведениям источника, новый спортивный директор парижан Луис Кампос заинтересован в подписании футболистов из Франции, но трансфер 33-летнего Левандовского может стать исключением из-за класса игрока. «ПСЖ» ищет нападающего, который сможет дополнить звёздное трио нападающих в лице Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, чего не получилось у аргентинца Мауро Икарди, который в случае подписания Левандовского будет продан до его перехода.

Сообщается, что за последние несколько сезонов «ПСЖ» неоднократно интересовался возможностью подписания польского футболиста, но «Бавария» всегда отвечала отказом. После окончания сезона-2021/2022 Левандовски заявил, что хочет покинуть мюнхенский клуб спустя восемь лет.