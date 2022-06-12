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11:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении футболиста «Эвертона» Ришарлисона

«Эвертон» рассчитывает выручить с продажи 25-летнего бразильца более €60 млн.

Тоттенхэм Хотспур
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 12 июня. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона. Об этом сообщает портал The Athletic.

Отмечается, что бразилец не является единственным вариантом усиления для лондонской команды, официального предложения от «Тоттенхэма» о покупке 25-летнего форварда не поступало. «Эвертон» рассчитывает выручить с продажи Ришарлисона более €60 млн.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года, ранее он играл за бразильские клубы «Америка Минейро» и «Флуминенсе», а также английский «Уотфорд». В составе «Эвертона» он провел 152 матча, забил 53 гола и сделал 14 результативных передач. Вместе со сборной Бразилии нападающий стал обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом.

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