Зидан отказал «ПСЖ», но его назначение в приоритете у катарцев. Кампуш настаивает на Гальтье

По информации журналиста Ромена Молины, на этой неделе экс-хавбек сборной Франции отказался от предложений возглавить парижскую команду, сторонам не удалось договориться. Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.