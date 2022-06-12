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18:28 (мск), источник: Sports.Ru

Зидан отказал «ПСЖ», но его назначение в приоритете у катарцев. Кампуш настаивает на Гальтье

«ПСЖ» не оставляет попыток назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации журналиста Ромена Молины, на этой неделе экс-хавбек сборной Франции отказался от предложений возглавить парижскую команду, сторонам не удалось договориться. Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.

При этом новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш продолжает настаивать на том, что главным тренером «ПСЖ» должен стать Кристоф Гальтье, сейчас работающий в «Ницце».

Ранее сообщалось, что парижане договорились с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

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