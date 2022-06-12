Зидан отказал «ПСЖ», но его назначение в приоритете у катарцев. Кампуш настаивает на Гальтье
«ПСЖ» не оставляет попыток назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» не оставляет попыток назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера.
По информации журналиста Ромена Молины, на этой неделе экс-хавбек сборной Франции отказался от предложений возглавить парижскую команду, сторонам не удалось договориться. Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.
При этом новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш продолжает настаивать на том, что главным тренером «ПСЖ» должен стать Кристоф Гальтье, сейчас работающий в «Ницце».
Ранее сообщалось, что парижане договорились с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.