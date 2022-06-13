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12:39 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» — идеальная команда для Моуринью. Только там он может перезапустить карьеру

Совет Нассеру Аль-Хелаифи от Тимофея Яценко.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ближайшие дни «Пари Сен-Жермен» по решению Килиана Мбаппе покинет главный тренер Маурисио Почеттино. Аргентинец попал в «расстрельный» список из 14 человек, которых Мбаппе больше не желает видеть в Париже.

Нассер Аль-Хелаифи страстно хочет, чтобы на место Почеттино пришел Зинедин Зидан — человек, выигравший с мадридским «Реалом» три Лиги чемпионов за 2,5 года. Француз пока не поддается на уговоры: по данным журналиста Ромена Молины, вчера он отказался возглавить «ПСЖ» с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

Если не удастся уломать Зидана, следующий в шорт-листе парижан — Кристоф Галтье, выигравший чемпионат Франции-2020/21 с «Лиллем».

Я читаю все эти новости, и мне хочется спросить у Мбаппе и Хелаифи: «Какой Зидан? Какой Галтье?» Лучший тренер, которого может подписать «ПСЖ», сейчас работает в Риме. И нет, я не про коуча «Лацио» Маурицио Сарри.

Главным тренером «Пари Сен-Жермен» нужно назначить Жозе Моуринью.

Да, Жозе уже лет пять как out of date: в окружении лэптоп-тренеров, презирающих латте не на миндальном и выносы мяча от ворот, не молодеющий португалец выглядит как Стив Бушеми с того самого мема.

Но ведь парижанам и не нужен тактик-гик. У них в нападении играют три самых талантливых футболиста мира. Задача тренера — заставить их всех выкладываться на максимум. Сделать все, чтобы их талант не пропадал, а конвертировался в победы.

В матче против «Манчестер Сити», прошедшем прошлой осенью, «Пари Сен-Жермен» играл гораздо хуже соперника. Но все равно победил 2:0: мы все увидели, что Месси и Мбаппе могут придумывать голы тупо вдвоем — даже против «Ман Сити».

Моуринью сможет поставить такие победы на поток. Его чисто футбольные навыки устарели, но ведь нынешняя команда «ПСЖ» — это и есть чистой воды архаика. Витраж собора Парижской Богоматери, постиронично склеенный из осколков фантазии школьника, который собирал состав своей мечты в PES.

Моуринью досконально знает, как такой архаикой управлять. Умеет надувать щеки, прикрывать игроков перед прессой, заряжать раздевалку победным пафосом. Его авторитет будет незыблем: в отличие от Эмери, Тухеля (на момент прихода в «ПСЖ») и Почеттино португалец выигрывал Лигу чемпионов.

Лучшее из умений Моуринью — быть для своих игроков корешем, которого ты ну никак не можешь подвести, — никуда не исчезло. «Для нас он был братом, отцом и истинным сукиным сыном», — говорил про Жозе чемпион мира Марко Матерацци.

Да, я ругал Моуринью за скучную победу в финале Лиги конференций, но, думаю, Аль-Хелаифи особо не расстроится, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов неярко. Главное для Парижа — хоть как-нибудь ее выиграть. Побить рекорд по лайкам, когда Месси, Неймар и Мбаппе сфоткаются втроем с заветным кубком.

Жозе подходит для этой цели лучше других.

Тимофей Яценко

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