Знакомимся с Тчуамени, за которого «Реал» платит почти 100 млн. Будущая замена Каземиро, но не его копия

Опорник Орельен Тчуамени перешел из «Монако» в «Реал». По данным Marca, сделка обошлась в 80 млн евро. Еще предусмотрены 20 млн бонусом: 10 — за 90 матчей, 10 — за «Золотой мяч».

Давайте знакомиться.

Тчуамени — топ-профессионал. Его хвалят абсолютно все — кроме отца

Первым делом восхищает, что все тренеры, работавшие с 22-летним французом, в восторге от его рабочей этики. Вот самые показательные примеры:

• Густаво Пойет, давший Орельену дебютировать за «Бордо»: «Он заинтересован только в улучшении качества игры, обожает учиться. Больше всех в команде увлекался видеоанализом матчей. Выполнял все, что ему советовал тренерский штаб».

• Нико Ковач, прокачавший Тчуамени в «Монако»: «Я считаю его лучшим полузащитником Лиги 1. Он всегда слушает, задает много вопросов, с такими игроками приятно работать. Готов к большой ответственности, его дисциплина и организаторские способности нужны, чтобы делать партнеров сильнее».

• Филипп Клеман, пришедший в «Монако» в начале 2022-го: «Он лидер клуба — и на поле, и в раздевалке. Его влияние на команду увеличивается с каждым месяцем».

Главный критик Орельена — его отец. The Athletic анонимно получил информацию из «Монако», что игрок общается с папой после каждой игры. Иногда бывает жестко — однажды отец назвал сына «заурядным полузащитником».

Тчуамени вырос в семье с большими амбициями. «Родители говорили мне, что я могу выбрать любую профессию, но должен стать в ней лучшим. Работа в компании — значит, дорасти до директора. Повар — значит, шеф в одном из самых популярных ресторанов. Такая установка помогла мне развить характер», — рассказывал Орельен в интервью CNN Today.

Когда «Монако» в январе 2020-го забирал 20-летнего Тчуамени из «Бордо», боссы клуба удивились, как хорошо он знает английский. В новом клубе Орельен еще и занялся изучением нутрициологии и сна, о-о-очень много общался с видеоаналитиками — и по своей игре, и при подготовке к соперникам. Еще любит изучать яркие моменты от Де Брюйне, Погба и Канте. У первых двух смотрит на технику, у Нголо — на движения и выбор позиции.

Кстати, в «Монако» даже его прозвище связано с товарищем по сборной — Тчуанголо. Не очень оригинально, но показательно.

Вообще у Орельена отличная коммуникация с партнерами. В «Монако» все хвалят, в сборной (впервые сыграл в сентябре 2021-го) чувствует себя органично, судя по интервью и поведению на тренировках, уже спокойно подсказывает звездам. А Дидье Дешам — еще один тренер, который говорит об игроке только хорошее.

Готовность учиться, высочайшие амбиции, коммуникабельность — хорошая база. А что на поле?

Тчуамени — не классический разрушитель. Хотя по перехватам и верховым единоборствам уже один из лучших в мире

Главное впечатление по Орельену — его мультизадачность при владении. Есть три важные функции, которыми «Монако» стабильно пользовался два сезона.

Проиллюстрируем их конкретным матчем против «Браги» в ЛЕ. Не очень хорошая игра француза, кстати, но это важно — при любом качестве Тчуамени все равно действует в разных позиционных режимах.

1. Спуск к паре ЦЗ для старта позиционной атаки. Тут важно, что Тчуамени именно отходит — без мяча он никогда не играет в центре защиты. С ним команда увереннее действует под прессингом.

Скриншоты сделаны в InStat Scout.

2. Диспетчер в центре полузащиты, который отвечает за темп: при форсировании активнее ищет пространство между линий и при приеме пробует обостряющий пас в более опасную зону, при успокоении игры аккуратно обыгрывается с партнером в центре или возвращает обратно защитникам.

Тчуамени регулярно комбинирует два пункта. Может начать атаку с позиции ЦЗ, затем подняться выше и уже из центра пробовать смелые варианты. Один из самых эффективных — заброс на подключающегося крайнего защитника.

3. Смещения к флангам для создания перегрузов. Тчуамени и разыгрывает комбинации накоротке, чтобы вывести более атакующего игрока под прострел/подачу, и сам иногда навешивает.

Бонус: при мощном командном давлении Орельен сторожит опорную зону для потенциального удара издали. Приятно сверкнул в матче с «Лиллем» — дубль выстрелами из-за штрафной и победа 2:1.

Удивляет, что говорим об опорнике в первую очередь через призму его игры на мяче? Дело в том, что Тчуамени — не классический разрушитель в вакууме.

Еще Гус Пойет говорил о потенциале Орельена в роли восьмерки: «Он выглядит уверенно перед чужой защитой. Спокойно может играть бокс-ту-боксом и забивать по 6−7 мячей за сезон». В «Бордо» Тчуамени не был чистой шестеркой, рядом всегда играл более оборонительный бразилец Отавио, который как раз похож на типичного опорника. Орельен казался помощником: помогал разрушать, пробовал понемногу созидать.

В «Монако» Тчуамени точно главный по разрушению в центре поля. Ценен контекст: рядом с ним на протяжении двух сезонов играет Юссуф Фофана — более заточенный под продвижение через проходы и рискованные (иногда с перебором) передачи, но с достойными оборонительными навыками. Так что Тчуамени не изолирован, без мяча делит обязанности с Фофана.

Два наиболее развитых умения Орельена в защите: перехваты и верховые единоборства. В этих пунктах Тчуамени не просто хороший, а элитный игрок.

По перехватам Тчуамени лидирует в Лиге 1 и в абсолютном значении (103), и в пересчете на 90 минут (3,51). Он лучший полузащитник Франции по проценту выигранных верховых единоборств (71,1).

Секрет 185-сантиметрового Тчуамени не только в атлетизме. Во-первых, таких крепких парней во Франции хватает в каждой команде. Во-вторых, Тчуамени многое забирает умными решениями. С перехватами так вообще очевидно — без чтения игры столько набить невозможно. А в воздушных дуэлях француз хитро выигрывает позицию еще на газоне и ловит лучшие моменты для прыжков.

Другая большая сила, которую трудно измерить в цифрах, — выбор позиции без мяча. Орельен достойно нейтрализует опорную зону. Органично переключается с защиты пространства на персональную опеку. Исполнителен в прессинге. Много возвращает мяч не силовым давлением через отборы (хотя тоже может), а оперативным и правильным движением.

В чем может прибавлять:

• Подключения в штрафную под навесы вторым темпом. Любопытно, что Филипп Клеман говорил о проблемах Орельена в завершении головой, хотя Тчуамени всегда выглядит опасно на стандартах. Правда, одно другому не противоречит — моментов много, но за два сезона в «Монако» лишь один мяч головой.

• Проходы с мячом. Необязательно идти в рискованный дриблинг, но грамотное вертикальное движение — важный инструмент для игрока, любящего спускаться к ЦЗ и затем идти выше.

• Двуногость. 51,6 паса правой против 6,4 паса левой. Для игрока центра поля не самый лучший расклад. Из-за этого возникает другая проблема: он может левой неудачно обработать мяч, из-за чего инициирует ненужный стык.

Тчуамени поможет «Реалу» измениться. Но пока посидит под Каземиро

«Реал» видит в Орельене долгосрочную замену Каземиро. Тчуамени уже сейчас готов заиграть в основе, но пока придется сидеть в запасе. Все из-за шикарного бразильца — вытолкать его сейчас из старта вряд ли возможно даже для одного из самых перспективных опорников мира.

Казе не снижает требований к себе даже в 30 лет, но с каждым сезоном привычный космический объем работы дается ему все тяжелее. Он и сам честно говорил об этом еще в декабре 2021-го: «Мы одинаково серьезно относимся ко всем матчам. Может, я со стороны и немного похож на робота, но я все-таки человек. Иногда не могу играть».

Важность Каземиро сложно передать цифрами. Милитао признавался, что Казе постоянно помогает ему подсказками. Анчелотти отшучивался, что с этим парнем на поле ему можно не повышать голос — Каземиро за ошибки устраивает трепку намного серьезнее тренера. Винисиус признает, что наличие Казе в составе просто делает его увереннее. Не стоит забывать: бразилец еще и скелет трио в центре поля.

«Мы двигаемся не глядя друг на друга, потому что каждый из нас знает свой маневр и дальнейшее действие. На поле почти не разговариваем. Нам достаточно одного взгляда. Один дополняет другого. Команда становится сильнее при соединении наших сильных сторон», — раскрывал секрет сам Каземиро.

Тчуамени кажется шикарной опцией на контрасте с единственной слабостью бразильца — ограниченностью при игре с мячом. Казе перекрывает дефект невероятной работоспособностью, но признает проблему и мечтает прогрессировать в этом плане, ориентируясь на Серджи Бускетса.

«Реал» тоже помогает Каземиро. Команда часто скатывает матчи в хаос — игры без центра поля и с постоянными атаками в обе стороны. В таком сценарии бразилец чувствует себя максимально комфортно: полностью забирает на себя опорную зону и доминирует за счет физического превосходства. Пока «Мадрид» массированно идет вперед, Каземиро пашет в любимой манере.

Орельен может дать команде абсолютно новые инструменты для игры — и в «Реале» готовятся к грядущим изменениям.

Нужна оговорка: «Реал» больше владеет мячом, но Каземиро двигает мяч гораздо меньше Крооса и Модрича, тогда как у Тчуамени в «Монако» удивительная свобода.

Каземиро-Модрич-Кроос не хотят на пенсию, только Тони думает заканчивать в ближайшие годы. В «Реале» понимают, что глобальную смену поколений нужно готовить медленно и тактично.

«Не стоит искать аналог Каземиро. Такого футболиста в мире больше нет. Уникальный игрок, но на позиции опорника может играть кто-то и с другими характеристиками, — предсказывал Анчелотти в январе. — Но у меня никогда не было опорника, равного Казе».

В той роли, что Анчелотти дает Каземиро, бразилец все еще прекрасен.

Тчуамени даже мощнее в некоторых оборонительных показателях, но стоит учитывать разницу и в стилистике команд, и в конкретных разрушительных функциях: у Тчуамени был Фофана, Каземиро убивает атаки в одиночку.

«Молодые игроки должны осознавать, что перед ними Модрич, Кроос и Каземиро. Они соревнуются с лучшими в мире и должны понимать, что в будущем будут играть на их месте, — не сомневается Анчелотти. — Каждый день тренируясь с этим трио, юноши получают мастер-класс. Я уверен, они узнают больше из того, что делают на тренировках их товарищи по команде, чем из моей болтовни».

Орельен — нужный винтик в потенциальной перестройке. Очень сложно найти столь же влиятельных на мяче полузащитников, как Тони и Лука. Идеальный опорник к Кроосу и Модричу — чистый разрушитель Каземиро. Вероятно, с обновлением все сильно изменится — и навыки Тчуамени при владении будут актуальны.

А что с Камавинга? Разве не он должен заменить Каземиро? И может ли он играть вместе с Тчуамени?

Орельен помешан на саморазвитии — и «Реал» отвечает его требованиям. Сначала игрок здесь матереет в ротации и подыскивает себе наставника из числа основных, потом постепенно получает больше игрового времени. Путь прошли Винисиус и Милитао, Родриго — в процессе, Вальверде прогрессирует еще со времен Зидана.

Есть и совсем свежий пример — Эдуардо Камавинга. Он приходил из «Ренна» как юная мегазвезда французского футбола и сразу хотел играть. «Реал» не торопил события и часто оставлял парня в запасе. Сначала Эдуардо напрягался, но позже понял правильность подхода. В конце сезона француз все чаще выходил в основе — так Анчелотти наградил за старания.

«Я пытаюсь многому научиться здесь. Каземиро часто говорит мне играть просто и эффективно. Лука и Тони тоже помогают — я могу играть на всех позициях в полузащите, и поэтому мне важно слушать их советы, — рассказывал Эдуардо. — Помню свою первую тренировку с командой. Я обещал себе оставаться внутри рондо как можно дольше, хотел показать себя. Скажу вам, что мне это просто не удалось, ведь темп упражнений застал врасплох. Тогда я понял, что это и есть топ-уровень».

Важна фигура тренера. Анчелотти дружит с игроками и ни к чему не принуждает. Зато всегда поможет, если они хотят прогрессировать сами. «Мы с Карло часто отрабатываем основные моменты. Он помогает мне стать еще лучше, — вспоминает Вини. — Тренер говорит правильные вещи, которые потом заседают в голове. Анчелотти сделал меня лучше во всех планах, но никогда не давил».

Тот же Камавинга смеялся, что в первые месяцы он не справлялся с космическими нагрузками от тренера по физподготовке Антонио Пинтуса. Карло поднял бровь и вместе с сыном Давиде составил для него специальный план тренировок. Эдуардо стало полегче.

Место в старте для Эдуардо пока еще нет, поэтому Анчелотти слепил из него джокера. В ответном полуфинале ЛЧ против «Ман Сити» Камавинга вышел вместо Каземиро и царил в хаосе. После матча крупные испанские медиа в один голос закричали: парню пора играть больше.

Важно понимать: Камавинга — не чистый опорник. В чемпионате к концу сезона — когда на поле не было Каземиро — француз играл выше Крооса. С «Челси» в ЛЧ при удержании счета на месте бразильца действовал Модрич, Камавинга выше.

Он может стабильно играть ближе к атаке (в «Ренне» даже пробовался десяткой), но пока так и не нашел для себя идеальную позицию. Возможно, при Тчуамени-опорнике Эдуардо еще сильнее оторвется от защиты. Или, как пророчил Пойет, Орельен окажется восьмеркой, а Эдуардо будет играть глубоко. Не стоит забывать и про вариативного Феде Вальверде. Анчелотти всегда готов к экспериментам.

«Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики своих игроков. Если у меня в составе играют Модрич и Кроос, я никак не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если в атаке бегает Винисиус, который разгоняется по бровке как мотоцикл, то я делаю ставку на контратаки — в ином случае я был бы полным идиотом», — как-то объяснял Карло. Результаты в этой ЛЧ говорят за итальянца.

Анчелотти любит повторять: «В футболе ничего нельзя воспринимать как должное», и переход Тчуамени в этом смысле очень символичен. «Реал» купил игрока за 100 млн, но все понимают, что прямо сейчас он вряд ли пройдет в старт.

Похоже, нас и Орельена ждет большое и очень интересное приключение.