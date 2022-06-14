Компани возглавил «Бернли» после вылета клуба из АПЛ. Он три года работал с «Андерлехтом»

В «Андерлехте» Компани работал с 2019 года. Сначала он был играющим тренером, а полноценно возглавил клуб в августе 2020 года. В прошлом сезоне его команда стала 3-й в чемпионате Бельгии, а также вышла в финал Кубка страны.

«Бернли» — это английский клуб с по-настоящему большой истории. Возглавить эту команду — честь. Этот вызов меня воодушевляет. Я с нетерпением жду начала работы с игроками. Хочу создать команду, которая будет побеждать и дарить положительные эмоции нашим фанатам. Меня впечатлил взгляд руководства «Бернли» на перспективы клуба. Он совпадает с моим. С нетерпением жду возможности начать этот важный сезон, — сказал Компани.