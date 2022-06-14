Нападающий Фёдор Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля»

При этом возможный выкуп Чалова «Базелем» называется маловероятным сценарием из-за высокой стоимости футболиста, а также нежелания ЦСКА отпускать форварда на ещё один сезон в бесплатную аренду.

Добавим, что ЦСКА отдал Чалова в аренду в «Базель» зимой этого года. В составе швейцарского клуба нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.