Нападающий Фёдор Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля»
Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов заявил руководству клуба, что не хотел бы возвращаться в ЦСКА из аренды. Об этом пишет издание Blick.
ЦСКА
Базель
При этом возможный выкуп Чалова «Базелем» называется маловероятным сценарием из-за высокой стоимости футболиста, а также нежелания ЦСКА отпускать форварда на ещё один сезон в бесплатную аренду.
Добавим, что ЦСКА отдал Чалова в аренду в «Базель» зимой этого года. В составе швейцарского клуба нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.