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14:40 (мск), источник: Life.ru

Нападающий Фёдор Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов заявил руководству клуба, что не хотел бы возвращаться в ЦСКА из аренды. Об этом пишет издание Blick.

ЦСКА
Базель
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Источник: Life.ru

При этом возможный выкуп Чалова «Базелем» называется маловероятным сценарием из-за высокой стоимости футболиста, а также нежелания ЦСКА отпускать форварда на ещё один сезон в бесплатную аренду.

Добавим, что ЦСКА отдал Чалова в аренду в «Базель» зимой этого года. В составе швейцарского клуба нападающий провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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