Стала известна реакция «Барселоны» на разрыв Пике и Шакиры

По информации источника, тренер и футболист провели разговор, в ходе которого больше всего обсуждалась личная жизнь игрока. Хави дал понять Пике, что тот не будет выступать за «Барселону» в случае, если не будет на сто процентов сосредоточен на футболе. Он подчеркнул, что защитник должен вести более умеренную жизнь. Пике заверил Хави, что личные проблемы не повлияют на его мотивацию.