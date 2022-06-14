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23:16 (мск), источник: ТАСС

Шестикратного чемпиона Франции по футболу «Бордо» перевели в третий по силе дивизион

Причиной стали многочисленные финансовые нарушения, допущенные руководством клуба.

БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 14 июня. Французский футбольный клуб «Бордо» переведен в третий по силе дивизион национального первенства. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Причиной данного решения стали многочисленные финансовые нарушения, допущенные руководством клуба.

В завершившемся сезоне «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко в 38 матчах. Следующий сезон клуб должен был провести во втором по силе дивизионе национального первенства.

«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, команда становилась победителем соревнований в сезонах-1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 и 2008/09. Также клуб девять раз становился серебряным и четыре раза — бронзовым призером высшего дивизиона национального первенства. На счету «Бордо» четыре победы в Кубке Франции, три — в Суперкубке Франции и три — в Кубке французской лиги. В сезоне-1995/96 французская команда вышла в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), в котором уступила германской «Баварии» в двухматчевом противостоянии со счетом 0:2, 1:3.

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