У Роберта Левандовского был конфликт с Лероем Зане в «Баварии»

По данным источника, Зане раздражало эгоистичное поведение польского форварда и они не могли найти гармонию на поле. Зане считал, что Левандовски редко играл на него во время матчей и на тренировках.

Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.