Ла Лига подала жалобы на «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в УЕФА

Ла Лига заявила, что намерена в дальнейшем подать иски в суды Европейского Союза, Франции и Швейцарии, поскольку считает, что эти клубы постоянно нарушают правила финансового fair play. Организация отметила, что подала жалобу на «Манчестер Сити» в апреле, а на прошлой неделе обратилась по этому же поводу в УЕФА из-за «ПСЖ».