Ла Лига подала жалобы на «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в УЕФА

Ла Лига заявила, что намерена в дальнейшем подать иски в суды Европейского Союза, Франции и Швейцарии, поскольку считает, что эти клубы постоянно нарушают правила финансового fair play. Организация отметила, что подала жалобу на «Манчестер Сити» в апреле, а на прошлой неделе обратилась по этому же поводу в УЕФА из-за «ПСЖ».
Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил о намерении подать жалобу на «ПСЖ» из-за условий нового контракта клуба с нападающим Килианом Мбаппе, которые потенциально нарушают правила финансового fair play.
Ранее стало известно, что Ла Лига подала жалобу на итальянский «Ювентус» из-за дела о создании ложной финансовой отчетности на 50 миллионов евро при переходе игроков. В апреле Итальянская федерация футбола (FIGC) оправдала президента «Старой синьоры» Андреа Аньелли по этому делу.