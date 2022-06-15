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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ла Лига подала жалобы на «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в УЕФА

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Испанская Ла Лига (высший дивизион в системе футбольных лиг Испании) подала жалобы на французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возможных финансовых нарушений, сообщает Рейтер.

ПСЖ
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Источник: AP 2022

Ла Лига заявила, что намерена в дальнейшем подать иски в суды Европейского Союза, Франции и Швейцарии, поскольку считает, что эти клубы постоянно нарушают правила финансового fair play. Организация отметила, что подала жалобу на «Манчестер Сити» в апреле, а на прошлой неделе обратилась по этому же поводу в УЕФА из-за «ПСЖ».

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил о намерении подать жалобу на «ПСЖ» из-за условий нового контракта клуба с нападающим Килианом Мбаппе, которые потенциально нарушают правила финансового fair play.

Ранее стало известно, что Ла Лига подала жалобу на итальянский «Ювентус» из-за дела о создании ложной финансовой отчетности на 50 миллионов евро при переходе игроков. В апреле Итальянская федерация футбола (FIGC) оправдала президента «Старой синьоры» Андреа Аньелли по этому делу.

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