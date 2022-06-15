Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Алвес подписал контракт с «Барселоной» в ноябре 2021 года до окончания сезона.

«Вот и пришло время нашего прощания. Я хотел бы поблагодарить весь персонал за предоставленную мне возможность вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку, вы не представляете, как я счастлив, надеюсь, вы не будете скучать по моему сумасшествию и ежедневному счастью. Надеюсь, те, кто останется, изменят историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца», — написал Алвес.

Алвесу 39 лет, он также играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 407 матчей, забил 22 гола и отдал 104 результативные передачи.