Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Алвес подписал контракт с «Барселоной» в ноябре 2021 года до окончания сезона.
«Вот и пришло время нашего прощания. Я хотел бы поблагодарить весь персонал за предоставленную мне возможность вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку, вы не представляете, как я счастлив, надеюсь, вы не будете скучать по моему сумасшествию и ежедневному счастью. Надеюсь, те, кто останется, изменят историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца», — написал Алвес.
Алвесу 39 лет, он также играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 407 матчей, забил 22 гола и отдал 104 результативные передачи.
Также Алвес в разное время выступал за бразильскую «Баию», испанскую «Севилью», итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом в Токио.