Месси прилетел в Барселону, где проведет остаток отпуска

В соцсетях появились видео, как Месси выходит из аэропорта в Барселоне, после чего его мгновенно обступает группа фанатов.

Как сообщает Sport.es, в Барселоне Мессии проведет остаток отпуска перед стартом межсезонной подготовки в составе «ПСЖ». Ожидается, что Месси встретится в Испании со своим бывшим одноклубником Луисом Суаресом и его семьей.