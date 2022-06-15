Месси прилетел в Барселону, где проведет остаток отпуска
Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси прилетел в Барселону.
Барселона
ПСЖ
В соцсетях появились видео, как Месси выходит из аэропорта в Барселоне, после чего его мгновенно обступает группа фанатов.
Как сообщает Sport.es, в Барселоне Мессии проведет остаток отпуска перед стартом межсезонной подготовки в составе «ПСЖ». Ожидается, что Месси встретится в Испании со своим бывшим одноклубником Луисом Суаресом и его семьей.
В прошлом сезоне, который стал для Месси первым после ухода из «Барселоны», аргентинский футболист провел 26 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.