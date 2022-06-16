Килиан Мбаппе запустит собственную продюсерскую компанию

По данным источника, Мбаппе подписал соглашение о партнёрстве с голливудским агентством WME Sports для запуска собственной продюсерской компании Zebra Valley. Компания будет базироваться в Лос-Анджелесе и стремиться создавать контент, посвящённый спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Отмечается, контент будет направлен на то, чтобы помочь молодым людям найти свой путь.