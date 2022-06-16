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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:47 (мск), источник: Vesti.kz

Гуральски трогательно отреагировал на свой уход из «Кайрата»

Экс-капитан «Кайрата» Яцек Гуральски после ухода из клуба написал трогательный пост, в котором поблагодарил руководство, тренеров и болельщиков алматинцев, сообщает Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

«Дорогая семья “Кайрата”! Большое спасибо за прекрасные 2,5 года, которые я провел с вами. Это было незабываемое время в моем втором доме.

Хочу сердечно поблагодарить: Владельца клуба и других боссов за доверие. Каждого сотрудника за помощь, на которую я всегда мог рассчитывать. Тренеров за сотрудничество и развитие моего футбола. Поклонников за их поддержку и аплодисменты. Моего менеджера, который подключил меня к вашему (нашему) клубу. А главное товарищей по команде, с которыми можно было бы горы свернуть! Вы были прекрасны!

«Кайрат» и Алматы навсегда останутся в моем сердце и останутся в хороших воспоминаниях обо мне и моей семье. Желаю клубу и моим преемникам в команде «Кайрат», чтобы они пережили в нем такое же приключение, как и мое! С чемпионатом Казахстана, Кубком, выступлениями в еврокубках и такими как я — с капитанской повязкой.

Как это бывает в жизни, все хорошее слишком быстро заканчивается, но я не прощаюсь, и до встречи — на футбольной тропе!", — написал польский легионер.

Напомним, Гуральски стал игроком «Кайрата» в январе 2020 года. С тех пор провел за него 37 матчей, в том числе четыре игры в рамках группового этапа Лиги конференций.

В 2020-м Гуральски в составе «Кайрата» завоевал золотые медали КПЛ, а год спустя выиграл Кубок страны.

Ранее отмечалось, что поляк продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

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