Садио Мане проводит отпуск в родной деревне, играя в футбол в грязи. Видео

В месте, где африканец родился и вырос, он сыграл в футбол с местными ребятами в жутких условиях. Звёздный футболист провёл игру на футбольном поле из грязи. Во время матча шёл дождь, который усложнял игрокам перемещения, а посмотреть дворовый матч пришло больше сотни человек.