«Реал» скоро продлит контракт с Бензема до 2024 года. Клуб не торопится с трансфером нового форварда

21 фотография 21 фотография 21 фотография

По данным Marca, президент «Мадрида» Флорентино Перес и тренер команды Карло Анчелотти считают Карима Бензема неприкосновенным. Его контракт действует до лета 2023 года, но боссы «Реала» убеждены, что француз отыграет за команду еще минимум два сезона. В скором времени с Бензема будет подписан новый контракт сроком до лета 2024 года, в этом никто не сомневается.

Все это снижает необходимость поиска резервного нападающего. «Реал» не торопится. Если возможности подписать форварда этим летом не появится, то трансфера этим летом не будет. Карло Анчелотти знает об этом.

Несмотря на принятое решение, «Мадрид» уже занимается поиском нового форварда на будущее.

Сейчас в приоритете у «Реала» принятие решений по будущему нескольких футболистов. Клуб хочет облегчить состав, а после этого подумать о новичках.