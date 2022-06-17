Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за 30-летнего сенегальца 42,5 миллиона фунтов, почти 50 миллионов евро. Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время между сторонами пройдет новый раунд переговоров, на котором должны быть утверждены последние детали. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.