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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за Мане

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Ливерпулю» за нападающего Садио Мане.

Ливерпуль
Бавария
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Источник: AFP 2022

По данным Sky Sports, немецкий клуб заплатит за 30-летнего сенегальца 42,5 миллиона фунтов, почти 50 миллионов евро. Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время между сторонами пройдет новый раунд переговоров, на котором должны быть утверждены последние детали. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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