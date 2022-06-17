Футболисты «Энергетика-БГУ» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Победный мяч на 4-й компенсированной минуте игры на поле бобруйского стадиона «Спартак» забил лучший бомбардир турнира Бобир Абдихоликов. Теперь в его активе стало 12 мячей. Благодаря этой виктории минчане вышли на первое место, обойдя борисовский БАТЭ.

Завтра состоятся еще три встречи. Футболисты БАТЭ встретятся на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью» из Минского района. Идущее третьим минское «Динамо» встретится на своем стадионе с гостями из «Слуцка», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Неманом».