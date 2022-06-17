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20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Энергетика-БГУ» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Белшину» со счетом 1:0 в стартовом поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белшина
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Источник: ФК "Энергетик-БГУ" Минск

Победный мяч на 4-й компенсированной минуте игры на поле бобруйского стадиона «Спартак» забил лучший бомбардир турнира Бобир Абдихоликов. Теперь в его активе стало 12 мячей. Благодаря этой виктории минчане вышли на первое место, обойдя борисовский БАТЭ.

Завтра состоятся еще три встречи. Футболисты БАТЭ встретятся на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью» из Минского района. Идущее третьим минское «Динамо» встретится на своем стадионе с гостями из «Слуцка», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Неманом».

Заключительные поединки 11-го тура пройдут в воскресенье, 19 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).

Белшина
0:1
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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