Жодинские торпедовцы победили футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

В первой сегодняшней игре бобруйская «Белшина» с таким же счетом уступила на своем поле столичному «Энергетику-БГУ». Победный мяч забил лучший бомбардир турнира Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 12 мячей.

Завтра состоятся еще три встречи. Футболисты БАТЭ встретятся на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью» из Минского района. Идущее третьим минское «Динамо» встретится на своем стадионе с гостями из «Слуцка», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Неманом». Заключительные поединки 11-го тура пройдут в воскресенье, 19 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).