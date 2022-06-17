Жодинские торпедовцы победили футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

Победу гостям принес точный удар Валерия Горбачика, который отличился на 41-й минуте встречи.
В первой сегодняшней игре бобруйская «Белшина» с таким же счетом уступила на своем поле столичному «Энергетику-БГУ». Победный мяч забил лучший бомбардир турнира Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 12 мячей.
Завтра состоятся еще три встречи. Футболисты БАТЭ встретятся на поле «Борисов-Арены» с «Ислочью» из Минского района. Идущее третьим минское «Динамо» встретится на своем стадионе с гостями из «Слуцка», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Неманом». Заключительные поединки 11-го тура пройдут в воскресенье, 19 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).
Положение команд сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 25 очков (11 матчей), «Динамо» (Минск) — 21 (10), «Минск» — 19 (10), «Шахтер» — 18 (10), «Ислочь» — 15 (10), «Славия» — 14 (10), «Слуцк» — 14 (9), «Неман» — 14 (10), «Гомель» — 11 (9), «Белшина» — 11 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (10), «Витебск» — 7 (11), «Днепр» — 5 (10), «Динамо» (Брест) — 4 (10), «Арсенал» — 4 (10).