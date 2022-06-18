Бердыев начал переговоры с новым клубом после ухода из «Кайрата»
Курбан Бердыев может возглавить иранский футбольный клуб «Трактор» из Тебриза, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Курбан Бердыев может возглавить иранский футбольный клуб «Трактор» из Тебриза, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы клуба, изначально велись переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, «Трактор» переключился на переговоры с Бердыевым.
Отмечается, что Бердыев стал основным кандидатом на пост главного тренера, стороны примут окончательное решение о сотрудничестве в ближайшие дни.
Об уходе Бердыева из «Кайрата» было объявлено 6 июня. Алматинский клуб уже определился с его преемником.