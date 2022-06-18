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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Бердыев начал переговоры с новым клубом после ухода из «Кайрата»

Курбан Бердыев может возглавить иранский футбольный клуб «Трактор» из Тебриза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

По информации пресс-службы клуба, изначально велись переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, «Трактор» переключился на переговоры с Бердыевым.

Отмечается, что Бердыев стал основным кандидатом на пост главного тренера, стороны примут окончательное решение о сотрудничестве в ближайшие дни.

Об уходе Бердыева из «Кайрата» было объявлено 6 июня. Алматинский клуб уже определился с его преемником.

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