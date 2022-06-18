Бердыев начал переговоры с новым клубом после ухода из «Кайрата»

Источник: ФК "Кайрат"

По информации пресс-службы клуба, изначально велись переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, «Трактор» переключился на переговоры с Бердыевым.

Отмечается, что Бердыев стал основным кандидатом на пост главного тренера, стороны примут окончательное решение о сотрудничестве в ближайшие дни.