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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перес — о Мбаппе: «Бедный парень, наверняка он уже жалеет»

Президент «Реала» Флорентино Перес вернулся к теме сорвавшегося трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует Marca.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

«Больше Мбаппе не приглашайте», — попросили Переса на встрече с фанатами. «Бедный парень, наверняка он уже жалеет», — с улыбкой ответил глава «Реала», оставляя автограф.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что француз должен был перейти в «Реал» на правах свободного агента.

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