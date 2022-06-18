Перес — о Мбаппе: «Бедный парень, наверняка он уже жалеет»
Президент «Реала» Флорентино Перес вернулся к теме сорвавшегося трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует Marca.
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«Больше Мбаппе не приглашайте», — попросили Переса на встрече с фанатами. «Бедный парень, наверняка он уже жалеет», — с улыбкой ответил глава «Реала», оставляя автограф.
23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что француз должен был перейти в «Реал» на правах свободного агента.