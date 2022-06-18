Клуб АПЛ за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч

В этом сезоне южнокорейский футболист разорвал АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» (оба забили по 23 гола).

Отмечается, что 13 июля «Тоттенхэм» прибудет в Сеул на предсезонную игру против местной команды. Узнав об этом, корейцы снесли сайт с продажей билетов, раскупив их за 25 минут.

Местные журналисты уверяют, что давно не видели такого ажиотажа. Даже Месси и Роналду не смогли бы собрать столько людей.