Клуб АПЛ за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч
«Тоттенхэм» всего за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч в Южной Корее. И все эти люди соберутся ради Сон Хын Мина, защищающего цвета английского клуба, сообщает «Матч ТВ».
«Тоттенхэм» всего за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч в Южной Корее. И все эти люди соберутся ради Сон Хын Мина, защищающего цвета английского клуба, сообщает «Матч ТВ».
В этом сезоне южнокорейский футболист разорвал АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» (оба забили по 23 гола).
Отмечается, что 13 июля «Тоттенхэм» прибудет в Сеул на предсезонную игру против местной команды. Узнав об этом, корейцы снесли сайт с продажей билетов, раскупив их за 25 минут.
Местные журналисты уверяют, что давно не видели такого ажиотажа. Даже Месси и Роналду не смогли бы собрать столько людей.
29-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В его карьере также были «Гамбург» и «Байер 04».