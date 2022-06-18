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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб АПЛ за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч

«Тоттенхэм» всего за 25 минут распродал 66 тысяч билетов на матч в Южной Корее. И все эти люди соберутся ради Сон Хын Мина, защищающего цвета английского клуба, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне южнокорейский футболист разорвал АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» (оба забили по 23 гола).

Отмечается, что 13 июля «Тоттенхэм» прибудет в Сеул на предсезонную игру против местной команды. Узнав об этом, корейцы снесли сайт с продажей билетов, раскупив их за 25 минут.

Местные журналисты уверяют, что давно не видели такого ажиотажа. Даже Месси и Роналду не смогли бы собрать столько людей.

29-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В его карьере также были «Гамбург» и «Байер 04».

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