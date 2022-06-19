БАТЭ уступил «Ислочи» в матче футбольного чемпионата Беларуси
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ потерпели поражение от «Ислочи» со счетом 0:1 в домашнем поединке 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ потерпели поражение от «Ислочи» со счетом 0:1 в домашнем поединке 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч в игре поле «Борисов-Арены» гости забили на 8-й минуте, когда Даниэль Созах реализовал пенальти.
Футболисты минского «Динамо» на своем стадионе не смогли выиграть у гостей из «Слуцка». На 22-й минуте Владислав Ложкин вывел хозяев вперед, а незадолго до перерыва Дмитрий Гирс забил ответный мяч — ничья 1:1.
Гродненский «Неман» обыграл в Могилеве местный «Днепр» с результатом 3:1.
Результаты других встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1.
Заключительные матчи 11-го тура пройдут завтра: «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — «Минск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).
Положение команд сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 25 очков (11 матчей), БАТЭ — 23 (10), «Динамо» (Минск) — 22 (11), «Минск» — 19 (10), «Шахтер» — 18 (10), «Ислочь» — 18 (11), «Неман» — 17 (11), «Слуцк» — 15 (10), «Славия» — 14 (10), «Гомель» — 11 (9), «Белшина» — 11 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (10), «Витебск» — 7 (11), «Днепр» — 5 (11), «Динамо» (Брест) — 4 (10), «Арсенал» — 4 (10).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 12 мячей.