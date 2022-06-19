БАТЭ уступил «Ислочи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Единственный мяч в игре поле «Борисов-Арены» гости забили на 8-й минуте, когда Даниэль Созах реализовал пенальти.

Футболисты минского «Динамо» на своем стадионе не смогли выиграть у гостей из «Слуцка». На 22-й минуте Владислав Ложкин вывел хозяев вперед, а незадолго до перерыва Дмитрий Гирс забил ответный мяч — ничья 1:1.