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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы выкинули кучу денег». Босс «МЮ» пришёл в паб к фанатам и раскрыл трансферные планы

Арнольд рассказал о ситуации с трансфером-де Йонга.

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Источник: социальные сети

В Манчестере снова неспокойно. По крайней мере, в той его части, что болеет за «Юнайтед». Группа фанатов манкунианцев решила устроить очередную акцию протеста против владельцев клуба — семьи Глейзеров. Болельщики подготовили баннеры и собирались пойти с ними к дому исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда. Они договорились встретиться в пабе Boot Inn, расположенном недалеко от дома Арнольда в Чешире.

Однако случилось непредвиденное. Арнольд, каким-то образом узнав об акции поклонников «МЮ», сам пришёл в тот паб, чтобы поговорить с ними по душам. И раскрыл некоторые трансферные секреты, которые фанаты (а их было два десятка человек) благополучно слили в СМИ и соцсети.

Арнольд согласился с болельщиками, что чемпионат был провален:

«Этот сезон был кошмаром. Я ненавидел каждую его минуту».

Источник: AFP 2022

Директор раскритиковал своего предшественника Эда Вудворда, которого сменил в начале этого года, и попросил дать ему работать «с чистого листа», так как он не имеет отношения к ошибкам последних 17 лет.

«Мы просто так выкинули кучу денег, — приводит слова Арнольда The Sun. — “Манчестер Юнайтед” потратил на трансферы более £ 1 млрд, больше, чем кто-либо в Европе. Безусловно, я не в восторге от того, где мы находимся. Хоть это и нелегко, но мы должны разобраться со случившимся. Вы не можете прийти на нашу тренировочную базу и сказать: “Покажите мне, где здесь находится этот £ 1 млрд”. Я не думаю, что мы хорошо распорядились потраченными деньгами».

Ричард поведал о переговорах по трансферу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. По словам Арнольда, спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто «пашет с шести утра до 10 вечера», чтобы заполучить голландского игрока.

«Деньги — не единственный и не основной фактор, определяющий, кого мы хотим подписать. Главный тренер (Эрик тен Хаг. — Прим. “Чемпионата”) просит-де Йонга, и менеджерами проделана большая работа. Он отличный футболист. Сто миллионов или двести? Я не знаю. Подпишите того, кого вы хотите. Или нужно, чтобы я сам покупал игроков?

Я уже много дней занят этим вопросом. Послушайте, мы делаем всё, чтобы закрыть сделку и заполучить-де Йонга, и я говорю вам, что проблем с деньгами нет. Но есть определённые препятствия, о которых я не могу рассказать».

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Арнольд признался, что клубу нужны инвестиции извне, чтобы реконструировать «Олд Траффорд» и базу в Кэррингтоне. Клуб занимается привлечением денег. Директор дал фанатам понять, что постоянные нападки на спонсоров и инвесторов наносят ущерб «МЮ».

«Ни один клуб не может позволить себе новый стадион на свои деньги. Либо вы занимаете деньги, либо кто-то инвестирует в это. Возможно, вам не нравится наш нынешний владелец, хорошо. Но если вы хотите, чтобы пришёл кто-то другой, они должны посмотреть и подумать: окей, фанаты любят клуб, любят команду, и это позитивная сторона».

После беседы с Арнольдом фанаты остыли. Акция протеста у дома Ричарда не состоялась. Кажется, в искренность директора не слишком поверили (один из фанатов назвал выступление «тщательно подготовленным»), но он заслужил уважение хотя бы тем, что пришёл пообщаться с болельщиками.

Анатолий Романов

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