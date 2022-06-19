Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Каспий
Тараз
21
22.05
Кызыл-Жар
Акжайык
20
22.05
Тобол Кс
Мактаарал
42
21.05
Атырау
Астана
11
21.05
Кайрат
Шахтер Кг
20
15.05
Мактаарал
Каспий
21
15.05
Тараз
Акжайык
20
14.05
Аксу
Туран
20
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:43 (мск), источник: Sports.Ru

Исламбек Куат отстранен от «Астаны» и играет за молодежку в Первой лиге, но выводит сборную с капитанской повязкой на матчи Лиги наций

Странная ситуация.

Астана
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В апреле из «Астаны» пришла неожиданная новость — полузащитник Исламбек Куат отстранен от тренировок основного состава.

«Куат переведен в молодежную команду за серьезное дисциплинарное нарушение», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Решение принял главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич. Вероятная причина — конфликт с французским полузащитником Жереми Манзорро. Интересно, что при этом французский футболист (известный своим непростым характером) наказания не понес, что явно не добавило атмосферы в раздевалке.

Тренер клуба Срджан Благоевич на вопросы о конфликте не отвечал:

— Что касается Куата — это вопрос к клубу, это внутренняя вещь.

После шести матчей в КПЛ полузащитник провел в Первой лиге пять игр, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Ситуация не повлияла на место Куата в сборной: новый тренер Казахстана Магомед Адиев хотел видеть опытного игрока в команде и выразил желание поговорить с тренером «Астаны».

— У нас есть вопросы по ситуации с Куатом, которые мне в ближайшее время хотелось бы решить. По крайней посмотреть, как я могу на это повлиять. Можно ли их воссоединить. Я сам в клубах работал, поэтому знаю, что лезть тренеру в клуб не стоит. По крайней мере поговорим с мистером Благоевичем. Хотелось бы понять его точку зрения.

Судя по всему, разговор состоялся: Благоевич поддержал решение о вызове Исламбека в сборную, но с клубом ситуация не изменилась.

— Я разговаривал и со Срджаном Благоевичем, и с руководителями «Астаны». Примерно понимаю позицию клуба. Немного попытался войти в положение клуба и тренера, учитывая, что он применил определенные санкции к своему футболисту. Это его выбор, и я могу только поддержать его. Как тренер, я ни в коем случае не полезу в чужой огород, в чужую команду с какими-то собственными рекомендациями. Все мои рекомендации всегда касаются только моих парней. В ответ Благоевич поддержал мое решение вызвать Исламбека в сборную Казахстана. Я считаю, что на сегодняшний день Куат нужен команде. Несмотря на его проблемы в клубе, я хотел его поддержать как спортсмена, как человека. У меня есть определенная уверенность, что он нам поможет, — рассказал Магомед Адиев.

Источник: AFP 2022

В составе сборной Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций Куат провел три поединка. Два из них — против Словакии и Беларуси Исламбек отыграл в качестве капитана.

— Меня подозвал главный тренер и сообщил, что рассчитывает на меня. Сказал, что, дав повязку, хочет поддержать в текущей моей ситуации. Я должен был… Нет, обязан был отплатить за это доверие, постараться дать результат, чтобы не говорили, что, мол, Куат опять получит красную карточку, что я такой-сякой.

— Каково ощущать себя капитаном команды?

— Скажу так, что у нас все — капитаны команды. Есть и опытные, и молодые, и когда играешь за страну, это большая честь и ответственность. Все ребята за это переживают, поэтому мы все — капитаны команды.

Куат может закончить сезон в другом клубе: к игроку проявляют интерес команды КПЛ. По слухам, тренер «Актобе» Андрей Карпович хотел видеть Куата еще в «Кызыл-Жаре», а сейчас следит за ситуацией футболиста в клубе.

Дмитрий Климентьев

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь