Роналду показал фото подготовки к сезону

Ранее британские СМИ сообщали, что 37-летний Роналду не подходит под тактику нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и может покинуть команду этим летом. В своей команде Криштиану хотел бы видеть наставник «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале». Позже появилась информация о желании Криштиану остаться в стане «красных дьяволов».