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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду показал фото подготовки к сезону

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях фотографию процесса подготовки к новому сезону, продемонстрировав физическую форму.

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Источник: Соцсети Криштиану Роналду

«Хорошее настроение», — подписал Роналду фотографию.

Ранее британские СМИ сообщали, что 37-летний Роналду не подходит под тактику нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и может покинуть команду этим летом. В своей команде Криштиану хотел бы видеть наставник «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале». Позже появилась информация о желании Криштиану остаться в стане «красных дьяволов».

В сезоне-2021/2022 Криштиану Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

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