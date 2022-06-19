«Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» поборются за Зинченко

Согласно сведениям источника, «Эвертон» готов предложить Зинченко роль креативного полузащитника, хотя в «Манчестер Сити» Александр играет на позиции левого защитника. Также в стане «ирисок» выступает партнёр Зинченко по сборной Украины Виталий Миколенко, что может послужить дополнительным мотивом для перехода.
Ранее стало известно, что Зинченко готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити», но заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.
Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн. В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.