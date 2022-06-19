«Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» поборются за Зинченко

Согласно сведениям источника, «Эвертон» готов предложить Зинченко роль креативного полузащитника, хотя в «Манчестер Сити» Александр играет на позиции левого защитника. Также в стане «ирисок» выступает партнёр Зинченко по сборной Украины Виталий Миколенко, что может послужить дополнительным мотивом для перехода.

Ранее стало известно, что Зинченко готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити», но заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.