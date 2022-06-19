Мхитарян пройдет медосмотр и подпишет с «Интером» контракт на следующей неделе
Хавбек Генрих Мхитарян близок к уходу из «Ромы» на правах свободного агента.
Интер
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Хавбек Генрих Мхитарян близок к уходу из «Ромы» на правах свободного агента.
По сведениям инсайдера Николо Скиры, армянский футболист на следующей неделе пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Интером». Соглашение будет рассчитано на два сезона.
Ранее сообщалось, что причиной перехода является желание Мхитаряна выступать в Лиге чемпионов.