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19:38 (мск), источник: Sports.Ru

Мхитарян пройдет медосмотр и подпишет с «Интером» контракт на следующей неделе

Хавбек Генрих Мхитарян близок к уходу из «Ромы» на правах свободного агента.

Интер
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Источник: Reuters

По сведениям инсайдера Николо Скиры, армянский футболист на следующей неделе пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Интером». Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Ранее сообщалось, что причиной перехода является желание Мхитаряна выступать в Лиге чемпионов.

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