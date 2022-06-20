«Барселона» согласилась заплатить € 50 млн за Левандовского

По информации источника, испанский клуб всё-таки согласился на условия, которые диктует клуб из Мюнхена. В «Барселоне» проработали финансовый план, благодаря которому смогут без последствий закрыть этот трансфер. Клуб намерен заполучить игрока в текущее трансферное окно.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Сам форвард открыто говорит о своём уходе из мюнхенского клуба на пресс-конференциях. Ранее Левандовски заявлял, что его история в «Баварии» подошла к концу.