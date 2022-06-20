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09:09 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» согласен заплатить 10 млн евро отступных за тренера «Ниццы» Гальтье

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Парижане согласились заплатить за 55-летнего француза отступные в размере 10 млн евро, сообщает журналист RTL Фабрис Хокинс.

Новым главным тренером «Ниццы» вместо Гальтье станет Люсьен Фавр.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» расторгнет контракт с нынешним главным тренером Маурисио Почеттино с выплатой компенсации.

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