«ПСЖ» согласен заплатить 10 млн евро отступных за тренера «Ниццы» Гальтье
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».
ПСЖ
НиццаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».
Парижане согласились заплатить за 55-летнего француза отступные в размере 10 млн евро, сообщает журналист RTL Фабрис Хокинс.
Новым главным тренером «Ниццы» вместо Гальтье станет Люсьен Фавр.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» расторгнет контракт с нынешним главным тренером Маурисио Почеттино с выплатой компенсации.