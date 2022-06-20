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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду впечатлил фанатов фото из тренажерного зала

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложил фотографию из тренажерного зала, чем впечатлил пользователей сети.

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«Чувствую себя хорошо», — подписал пост 37-летний футболист. В комментариях фанаты поблагодарили Роналду за то, что он уже начал подготовку к новому сезону, а также назвали его человеком, который мотивирует их для похода в тренажерный зал.

23 мая стало известно, что Роналду был недоволен назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера МЮ. ESPN получили информацию от источника в клубе о том, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за выбора наставника.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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