Зидан был близок к назначению в «ПСЖ». Клуб уже готовил официальное объявление, когда тренер передумал

По данным RMC Sport, этим летом тренер и клуб вели переговоры. В какой-то момент стороны были так близки к договоренности, что «ПСЖ» начал готовить официальное объявление о назначении Зидана.

От работы с «ПСЖ» тренер отказался совсем недавно. Он решил дождаться возможности возглавить сборную Франции. Контракт Дидье Дешама действует до окончания ЧМ-2022, и он не продлен. Зинедин не хотел упустить возможность поработать с национальной командой.

Не исключено, что в будущем Зидан возглавит «ПСЖ». Но сейчас тренер считает, что время еще не пришло.