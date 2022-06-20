Грановская уйдет из «Челси». Боэли и Тухель займутся трансферами, пока у клуба не появится новый спортивный директор

Вероятно, владелец «Челси» Тодд Боэли возьмет на себя и обязанности Грановской, которая вела все переговоры по трансферам, и обязанности Брюса Бака, который вскоре покинет пост председателя совета директоров «Челси».

Боэли уже ведет переговоры по переходу Ромелу Лукаку в «Интер». Владелец «Челси» наделил тренера Томаса Тухеля более широкими полномочиями в сфере трансферной политики клуба.

Скорее всего, в «Челси» появится спортивный директор. Клубу интересен Андреа Берта, работающий в «Атлетико». Но пока новый спортивный директор не будет назначен, Боэли и Тухель возьмут на себя обязанности Грановской.

Будущее Петра Чеха в клубе под вопросом. Новые владельцы хотят, чтобы он остался, но экс-голкипера лондонцев на руководящий пост в клубе пригласила именно Грановская, так что Чеху предстоит решить, хочет ли он работать без нее.