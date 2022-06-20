Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:26 (мск), источник: Sports.Ru

Грановская уйдет из «Челси». Боэли и Тухель займутся трансферами, пока у клуба не появится новый спортивный директор

Марина Грановская покинет «Челси». По данным The Telegraph, об уходе Грановской с поста директора «Челси» объявят до закрытия летнего трансферного окна.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

Вероятно, владелец «Челси» Тодд Боэли возьмет на себя и обязанности Грановской, которая вела все переговоры по трансферам, и обязанности Брюса Бака, который вскоре покинет пост председателя совета директоров «Челси».

Боэли уже ведет переговоры по переходу Ромелу Лукаку в «Интер». Владелец «Челси» наделил тренера Томаса Тухеля более широкими полномочиями в сфере трансферной политики клуба.

Скорее всего, в «Челси» появится спортивный директор. Клубу интересен Андреа Берта, работающий в «Атлетико». Но пока новый спортивный директор не будет назначен, Боэли и Тухель возьмут на себя обязанности Грановской.

Будущее Петра Чеха в клубе под вопросом. Новые владельцы хотят, чтобы он остался, но экс-голкипера лондонцев на руководящий пост в клубе пригласила именно Грановская, так что Чеху предстоит решить, хочет ли он работать без нее.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь