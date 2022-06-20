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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Это’О приговорили к 22 месяцам условного наказания за налоговые преступления

Испанский суд вынес решения по делу бывшего камерунского футболиста Самуэля Это’О и его бывшего представителя Хосе Месальеса за налоговые преступления в стране. Об этом сообщает Sport.es.

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По сведениям источника, 41-летний Это’О возложил ответственность за совершённые преступления на Месальеса. Обвинение выдвинуло в суде приговор на 4,5 года тюремного заключения. Однако в суде приняли во внимание то, что и Это’О, и Месальес ранее не были судимы, поэтому выбрали меру пресечения в виде условного наказания. Кроме того, Самуэль был оштрафован на € 1,8 млн, Месальес — на € 905 тыс.

Напомним, Это’О завершил карьеру в 2019 году в «Катаре». Также камерунский нападающий играл за лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», миланский «Интер» и каталонскую «Барселону».

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