В клубе КПЛ заявили о финансовых проблемах

«Играли с трудным соперником, который всей командой играет ниже мяча, в оборонительный футбол, мы к этому готовились. Если в первом тайме получались быстрые выпады, во втором тайме мы чуть низко сели, но при этом все равно контролировали мяч. Конечно, были моменты, которые нужно было реализовывать. Несмотря на все трудности в нашем клубе, в плане финансов хочется поблагодарить футболистов, которые выкладываются на каждой тренировке и в матчах. Я думаю, что мы проанализируем эту игру, посмотрим все наши минусы, поработаем над ними, и, я думаю, что все должно быть нормально», — сказал Кабдулов.