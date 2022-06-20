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20 июня, источник: Vesti.kz

В клубе КПЛ заявили о финансовых проблемах

Главный тренер ФК «Туран» Куаныш Кабдулов разобрал игру 14-го тура КПЛ против «Акжайыка» и высказался о финансовых трудностях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Туран"

«Играли с трудным соперником, который всей командой играет ниже мяча, в оборонительный футбол, мы к этому готовились. Если в первом тайме получались быстрые выпады, во втором тайме мы чуть низко сели, но при этом все равно контролировали мяч. Конечно, были моменты, которые нужно было реализовывать. Несмотря на все трудности в нашем клубе, в плане финансов хочется поблагодарить футболистов, которые выкладываются на каждой тренировке и в матчах. Я думаю, что мы проанализируем эту игру, посмотрим все наши минусы, поработаем над ними, и, я думаю, что все должно быть нормально», — сказал Кабдулов.

Напомним, что матч между «Тураном» и «Акжайыком» завершился вничью (1:1).

Туран
1:1
Первый тайм: 0:0
Акжайык
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