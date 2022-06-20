Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
20 июня, источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщают о ДТП с участием машины Роналду в Испании

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Автомобиль Bugatti Veyron, принадлежащий футболисту «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попал в аварию на острове Мальорка в Испании, сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается, Роналду, который вместе с семьей находится на отдыхе на Мальорке, в момент аварии не было на месте, автомобилем управлял сотрудник Роналду. Водитель не справился с управлением, съехал с второстепенной дороги и врезался в стену рядом с жилым домом в муниципалитете Буньола на северо-западе острова.

Автомобиль получил значительные повреждения, однако водитель не пострадал, он признал вину и подписал протокол о ДТП. На данный момент делом занимается испанская полиция. Отмечается, что стоимость автомобиля, способного развивать скорость более 400 км/ч, составляет 1,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов евро).

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

 Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Дочь Тутберидзе впервые показала фото своего отца
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь