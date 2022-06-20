СМИ сообщают о ДТП с участием машины Роналду в Испании

Как сообщается, Роналду, который вместе с семьей находится на отдыхе на Мальорке, в момент аварии не было на месте, автомобилем управлял сотрудник Роналду. Водитель не справился с управлением, съехал с второстепенной дороги и врезался в стену рядом с жилым домом в муниципалитете Буньола на северо-западе острова.