Русская помощница Абрамовича — тоже на выход. И это печаль для Лондона — объясняем, что и как она решала в «Челси»

В конце мая Роман Абрамович официально расстался с контрольным пакетом акций «Челси». Новым владельцем клуба стал американский бизнесмен Тодд Боэли и консорциум Clearlake Capital.

В лондонском клубе настала пора перемен, которая коснулась и менеджерских позиций — вслед за Абрамовичем «Челси» покидает его главная помощника Марина Грановская, работавшая в структуре клуба с 2010 года. По крайней мере, так утверждает авторитетный портал The Telegraph. Пока что официально объявлено об уходе из клуба председателя совета директоров Брюса Бака.

Грановская занимала пост директора «Челси» и была главным лицом, отвечающим и верифицирующим трансферную политику клуба. Именно Марина вела все крупные сделки «Челси»: она же реорганизовала арендную систему, выбила контракт с Nike на миллиард евро и помирила Абрамовича с Жозе Моуринью. Ниже — рассказ о ее самых ярких делах у руля одного из лучших клубов континента.

Методы работы: как вела переговоры и за что ее ценили

Английские СМИ называют Грановскую монстром переговоров. В 2018-м журнал Forbes включил ее в топ-5 самых влиятельных женщин в мире спорта, а в 2021 была признана лучшим футбольным менеджером Европы. Феноменальная карьера девушки, закончившей МГУ, проработавшей в «Сибнефти» и поднявшейся на такой менеджерский уровень, что переговоры с ней боялись вести самые закоренелые игроки трансферного рынка.

Должность директора «Челси» Грановская получила еще в 2013-м, но по факту рулить клубом она начала гораздо раньше, чуть ли не с прихода Абрамовича.

Вот что о ней говорит Леонид Слуцкий:

«Марина — топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.



Марина очень жестко отстаивает интересы “Челси”: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у “Челси” один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми — от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги».

Главные успехи: удержала Дрогба , хитро подписала Канте

Несмотря на милую наружность, Грановская считается одним из самых жестких переговорщиков в футбольном мире. Показателен пример из 2012 года, когда капитан «Челси» Джон Терри требовал улучшений условий нового контракта с клубом. Грановская жестко ответила легенде: «Подписывай или проваливай» и пролонгировала соглашение на своих условиях.

Или вот другой пример, показывающий силу ее характера. В 2009 году Дидье Дрогба был очень близок к тому, чтобы покинуть «Челси». В том сезоне «Вождь» забил всего 5 голов в АПЛ, плюс получил шестиматчевую дисквалификацию в ЛЧ из-за наезда на судью Тома Эвребе после того самого полуфинала с «Барселоной». Дрогба тогда был уже 31, многие в руководстве «Челси» считали, что лучшие времена Дидье давно позади и его пора продавать. Марина Грановская на тот момент еще не имела официальной должности в клубе, но именно она настояла на продлении контракта с форвардом. Она поручилась, что Дрогба больше не подведет клуб ни на поле, ни за его пределами. В следующем сезоне Дидье настрелял 29 голов в АПЛ и стал лучшим бомбардиром лиги. Тот сезон стал для ивуарийца самым результативным за всю карьеру, а спустя три года он принес Абрамовичу долгожданный кубок Лиги чемпионов, в одиночку разобравшись с «Баварией» в финале.

Не выдержали конфронтации с Грановской итальянцы Антонио Конте и Маурицио Сарри, одни из самых эксцентричных и сложных тренеров в европейском футболе. После того, как Грановская усомнилась в целесообразности подписания Лукаку и Наингголана, на которых настаивал Конте, между ними вспыхнула настоящая война. В итоге Антонио отправили в отставку уже на второй сезон.

Похожая история была и с Сарри. «Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом», — такие слова Маурицио приписала итальянская пресса. Позже информация была опровергнута, но очевидно, что Сарри не поладил с Грановской и во многом поэтому вылетел из клуба уже после первого сезона.

Стало понятно, что Сарри не подходит «Челси», но клуб не хотел в очередной раз платить тренеру многомиллионную компенсацию за досрочное расторжение контракта. Но Грановская смогла договориться с «Ювентусом» так, что туринцы еще и заплатили «Челси» 4 млн евро за трансфер тренера. Успех.

Но жесткая переговорная позиция — не единственный инструмент, которым пользуется Марина. Куда чаще она подключает хитрость и смекалку. В 2016-м году «Челси» боролся с «ПСЖ» за трансфер Н’Голо Канте из «Лестера». Марина быстро погрузилась в тему и узнала, что по закону Франции агенты могут получить за трансфер клиента не более 10 процентов от суммы, за которую был осуществлен переход. В Англии такого закона нет, потому Грановская быстро договорилась о нужных подъемных с агентами Канте, которым в общей сложности «Челси» заплатил 13 млн евро, плюс еще 38 — самому «Лестеру».

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Издание Football Leaks вскрыло документацию тех переговоров. В них есть копия письма Грановской на почту Абрамовичу, в которых она сообщает о суммах, которые пойдут агентам Канте и пишет: «Только не падай в обморок, он стоит этих денег».

Грановская может убеждать не только акул типа Абрамовича, она неплохо договаривается и с футболистами. В позапрошлом сезоне Жиру после матча ЛЕ со «Славией» провел переговоры с Грановской и сообщил, что хочет покинуть команду, так как больше не может работать с Сарри. Грановская нашла необычный выход. Марина хорошо общается с женой Жиру, и именно через нее она надавила на Оливье, чтобы тот подписал новый контракт.

Скорее всего, та же история повторилась и в прошлом сезоне, когда Жиру уже согласовал контракт с «Интером». В итоге француз остался в Лондоне и в конце сезона вытеснил из основы Тэмми Абрахама, настреляв 8 голов в заключительном отрезке АПЛ. Нереальный результат, учитывая, что в первой части сезона он не попадал в заявку на игры.

Главные неудачи: упустила Куртуа , промахнулась с возвращением Лукаку

Несмотря на все заслуги, Грановская в своей карьере не обошлась без ошибок. Хотя работать идеально на такой позиции невозможно — успешность трансферов зависит далеко не только от управленческих навыков.

Но бывало всякое. Например, в 2020 году Марина была в шаге от увольнения. «Челси» схлопотал трансферный бан, клуб проворачивал неоднозначные трансферы, а Грановской даже нашли замену в лице директора «Лилля» Луиса Кампоса. После провала приглашенного Грановской Сарри засомневался в ней даже Абрамович.

Марине ставили в укор и то, что 78% команды подешевели по сравнению с предыдущим сезоном, плюс многих футболистов было просто сложно продать, а их зарплата ложилась ярмом на клубный бюджет. Позапрошлой зимой «Челси» не вложился в новичков, хотя с клуба уже сняли бан. В соцсетях гулял хэштег #MarinaOut, а Лэмпард был вынужден делать ставку на Маунта, Абрахама и прочих игроков, которые за сезон до этого бегали в Чемпионшипе.

Но Грановская провернула потрясающую многоходовочку: за счет продаж Азара и Маты вернула «Челси» стабильный трансферный баланс и заложила основу бюджета, которым клуб оперирует по сей день.

Еще один укор Грановской — провал переговоров с Куртуа и поспешная ставка на молодого Кепу Аррисабалагу, за которого вывалили рекордную на тот момент сумму в истории клуба и который не оправдал ожиданий (покупали за 80 млн евро, сейчас оценивается в 10).

Летом 2018 Марина пошла ва-банк, так как была уверена, что ей удастся убедить Куртуа продлить истекающий через год контракт. Из-за этого «Челси» упустил Алиссона. Бразилец был первым в шорт-листе лондонцев, но из-за промедления по Куртуа «Ливерпуль» сыграл на опережение, а «Челси» в итоге пришлось платить 80 млн евро за Кепу. Тибо все же пришлось продать в «Реал» за смешные 35 млн.

«То, что с Мариной тяжело вести переговоры, это нормально, — рассказывает Куртуа. — Те люди, которые обсуждают в футболе контракты, зарплаты, покупают и продают игроков, имеют самую тяжелую работу. В марте я встречался с Мариной и сообщил ей о своем желании уйти. Из-за проживания в Лондоне и графика АПЛ я не мог регулярно видеть детей, которые жили в Мадриде. Но после ЧМ-2018 мой уход вдруг перестал быть решенным делом. Потенциальные замены стоили очень дорого. Это в соглашение не входило».

В «Челси» остались возмущены словами Куртуа, который заявил о своем уходе за несколько месяцев до конца сезона, после чего феерически сыграл на ЧМ и был признан лучшим вратарем турнира. Он не явился на предсезонный сбор и в итоге настоял на уходе. А Грановская получила один из самых обидных щелчков по носу в своей карьере.

Мягко говоря, не хвалят Грановскую и за возвращение Ромелу Лукаку. По слухам, именно ее пул настаивал на втором пришествии бельгийского форварда в «Челси». Прошлым летом за Лукаку заплатили рекордные 113 млн евро, но Биг Ром совсем не вписался в концепцию Томаса Тухеля, забил всего 15 голов в 44 матчах, позволял себе неосторожные высказывания в прессе и сейчас близок к повторному уходу.

Что будет дальше

Грановскую в «Челси» скорее всего заменит спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта. До его прихода часть функций Грановской на себя возьмет лично Тодд Боэли, который будет работать в плотном сотрудничестве с Томасом Тухелем. По слухам, новый владелец уже начал переговоры с «Интером» по возвращению в Италию Ромелу Лукаку.

Что касается Грановской, то ее будущее пока максимально непредсказуемо. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил позвать Грановскую работать в российское правительство. Но на это вряд ли стоит рассчитывать. Куда более вероятно, что Грановская либо продолжит работать с Абрамовичем в его других проектах, либо получит предложение от топового европейского клуба. После стольких лет успешной работы в «Челси» с этим не должно возникнуть проблем.