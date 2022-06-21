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17:24 (мск), источник: Vesti.kz

Селюк высказался о сборной Казахстана, «Кайрате» и будущем Бабаяна

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о факторах успеха сборной Казахстана в Лиге наций, нынешнем положении «Кайрата» и ошибке, которую допустил Григорий Бабаян.

Казахстан
Кайрат
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Источник: КФФ

— Дмитрий, в казахстанских командах произошли изменения и прежде всего это касается «Кайрата», клуб покинул Курбан Бердыев. Как Вы оцениваете эти перестановки в клубе?

— Тяжело оценивать «Кайрат», поскольку владелец клуба Кайрат Боранбаев не может полноценно управлять клубом. На мой взгляд, Кайрат Советаевич очень многое дал не только команде, но и всему казахстанскому футболу. Надеюсь, что скоро там прояснится и его освободят.

Сейчас, как я понял, «Кайрат» будет полностью казахстанской командой, где практически не будет иностранцев. Безусловно, это будет непростой процесс.

— В то же время один из самых сильных казахстанских специалистов Григорий Бабаян покинул ЦСКА. Как Вы думаете, что его ждет дальше?

— Для меня изначально было странно, что он пошел в ЦСКА. Он был главным тренером «Тобола» и пошел ассистентом в ЦСКА, на мой взгляд, это ошибка. Куда он сейчас придет? В России его никто не возьмет, это ясно. В Казахстане… Думаю, что большие клубы вряд ли в нем сейчас заинтересованы. В итоге получается, что он шел за прогрессом, а теперь, скорее, потерял. Хотя он талантливый, хороший тренер. Но, видимо, теперь ему придется заново начинать. Считаю, что он поторопился, приняв решение уйти из «Тобола».

— Июнь стал невероятно успешным для сборной Казахстана, которая лидирует в своей группе в Лиге наций. Вы ожидали нечто подобное от нашей команды?

— Очень рад за сборную Казахстана. Тем же белорусам я говорил, что надо брать пример с Казахстана. Я сейчас говорю про лимит. Они ужесточают лимит в своем чемпионате, искусственно вводят больше белорусов, поэтому их сборная проигрывает всем подряд.

Я считаю, что не должно быть никакого лимита. Иностранцы создают конкуренцию и в этой среде растут местные. Сборная Казахстана выступает супер и это в том числе благодаря повышенной конкуренции, ослаблению лимита на легионеров.

Если говорить о более детальных факторах. Тут надо отметить коллектив сборной — всех игроков, сотрудников, тренеров. Также свое влияние оказали тренеры клубов, которые, по сути, подготовили футболистов. Плюс новое руководство КФФ и ПФЛК также, безусловно, причастно к этому успеху. Но теперь, главное, закрепить эти результаты.

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