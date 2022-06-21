БАТЭ, «Неман», «Слуцк» и «Витебск» прошли в ⅛ финала Кубка Беларуси

Финалист предыдущего кубкового турнира борисовский БАТЭ обыграл в Пинске местный клуб «Стэнлес» со счетом 2:1. Футболисты гродненского «Немана» на выезде выиграли у «Осиповичей» — 3:1, а «Слуцк» с таким же результатом взял верх над «Сморгонью». В Рогачеве местный «Макслайн» лишь в дополнительное время уступил «Витебску» — 2:3.