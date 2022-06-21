БАТЭ, «Неман», «Слуцк» и «Витебск» прошли в ⅛ финала Кубка Беларуси

Финалист предыдущего кубкового турнира борисовский БАТЭ обыграл в Пинске местный клуб «Стэнлес» со счетом 2:1. Футболисты гродненского «Немана» на выезде выиграли у «Осиповичей» — 3:1, а «Слуцк» с таким же результатом взял верх над «Сморгонью». В Рогачеве местный «Макслайн» лишь в дополнительное время уступил «Витебску» — 2:3.
Завтра состоятся еще девять поединков 1/16 финала: «Волна» (Пинск) — «Динамо» (Минск), «Барановичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Молодечно» — «Славия» (Мозырь), «Жодино-Южное» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Орша» — «Гомель», «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Островец» — «Шахтер» (Солигорск), «Локомотив» (Гомель) — «Динамо» (Брест), «Технолог» (Могилев) — «Белшина» (Бобруйск).