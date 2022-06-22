Самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии. Футболист не пострадал

Частный самолет футболиста вылетел из Лас-Вегаса и прежде, чем отправиться в Бразилию сделал посадку в штате Флорида (США), а затем в Барбадосе. Уже по пути в Бразилию экипаж принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Боа-Виста (Бразилия). В результате инцидента никто не пострадал.