Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашней встрече с «Минском» 31-летний полузащитник мозырской «Славии» был одним из лидеров своей команды. На 12-й минуте игры он открыл счет, а незадолго до перерыва после его точной передачи Семен Шестиловский забил второй мяч и в итоге мозыряне выиграли с результатом 4:2.
В этом же поединке был забит самый красивый гол минувшего тура. Его автором стал 19-летний хавбек минчан Кирилл Черноок, который дальним ударом поразил ворота хозяев поля на 82-й минуте матча.
Положение команд сейчас таково: «Энергетик-БГУ» (Минск) — 25 очков (11 матчей), БАТЭ (Борисов) — 23 (10), «Динамо» (Минск) — 22 (11), «Шахтер» (Солигорск) — 21 (11), «Минск» — 19 (11), «Ислочь» (Минский район) — 18 (11), «Неман» (Гродно) — 17 (11), «Славия» — 17 (11), «Слуцк» — 15 (10), «Гомель» — 14 (10), «Белшина» (Бобруйск) — 11 (11), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 11 (10), «Витебск» — 7 (11), «Днепр» (Могилев) — 5 (11), «Динамо» (Брест) — 4 (11), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (11).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 12 мячей.
Встречи 12-го тура пройдут