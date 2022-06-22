Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси

В домашней встрече с «Минском» 31-летний полузащитник мозырской «Славии» был одним из лидеров своей команды. На 12-й минуте игры он открыл счет, а незадолго до перерыва после его точной передачи Семен Шестиловский забил второй мяч и в итоге мозыряне выиграли с результатом 4:2.