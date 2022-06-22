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19:46 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Кокорина: «Александр начнет работу на сборах “Фиорентины” в июле. Все идет по плану»

Агент Александра Кокорина рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «Фиорентиной».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с “Фиорентиной” в июле», — сообщил Тимофей Бердышев.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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