Агент Кокорина: «Александр начнет работу на сборах “Фиорентины” в июле. Все идет по плану»
Агент Александра Кокорина рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «Фиорентиной».
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Агент Александра Кокорина рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «Фиорентиной».
«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с “Фиорентиной” в июле», — сообщил Тимофей Бердышев.
За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.